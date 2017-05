Scalebound: Doch nicht eingestellt? - Microsoft erneuert Markenschutz

Anfang des Jahres zog Microsoft überraschend den Stecker bei Scalebound. Das bei Platinum Games (Bayonetta, Nier: Automata) in der Mache befindliche Action-Rollenspiel wurde nach mehreren Jahren Entwicklungszeit Knall auf Fall eingestellt. Gestern nun wurde bekannt, dass Microsoft den Markenschutz für Scalebound erneuert hat. Die Gerüchteküche fing sogleich an, auf Höchststufe zu brodeln. Angeblich hätte Microsoft die Weiterentwicklung an sich gezogen und an ein internes Studio vergeben. Scalebound sei also keineswegs tot.

Allem Anschein handelt es sich hierbei aber schlicht um reines Wunschdenken. Wie Windows Central nämlich unter Berufung auf "eigene Quellen" berichtet, würden die Arbeiten an Scalebound nicht fortgesetzt. Microsoft habe den Markenschutz in letzter Konsequenz lediglich erneuert, um zu verhindern, dass Platinum Games (oder gegebenenfalls auch ein anderes Unternehmen aus der Branche) sich den Markennamen schnappt. Mit Scalebound würden die Leute in erster Linie ein Xbox-Spiel verbinden.

Ein Release auf anderen Plattformen könnte möglicherweise einen Imageschaden zur Folge haben. Wer nun Recht hat, lässt sich aus der Ferne nur schwer beurteilen. Es spricht aber wohl einiges für die die Sichtweise von Windows Central. Vielleicht erleben wir auf der E3 2017 (13. bis 16. Juni) aber wider Erwarten dennoch eine erneute Überraschung, Scalebound betreffend. Allzu große Hoffnung sollte man sich aber wohl nicht machen.