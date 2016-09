Saturn: Die Blockbuster im Monat Oktober [Anzeige]

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen für den heimischen PC oder die Konsole steht ihr hin und wieder vor einem Berg? Ab heute nicht mehr! Jeden Monat präsentieren wir euch an dieser Stelle die wichtigsten Neuerscheinungen der kommenden Wochen für PC, Playstation 4, Xbox One und andere Plattformen. Neben allen relevanten Informationen für eure Entscheidung, gibt es natürlich einen brandaktuellen Trailer zum reinschauen!

Battlefield 1 (PC, Playstation 4, Xbox One)

Erlebe das ganze Ausmaß des Krieges - nur in Battlefield™ 1! Nimm an epischen Schlachten teil, stürze dich in einer belagerten französischen Stadt in den Häuserkampf, stelle dich dem Feind in den italienischen Alpen oder kämpfe in den Dünen Arabiens. Entdecke in einer Kampagne voller Abenteuer eine Welt im Krieg oder nimm an epischen Multiplayer-Schlachten für bis zu 64 Spieler teil und passe deine Taktik an die spektakulären Zerstörungen und das dynamische Wetter an. Kämpfe als Infanterist, reite in die Schlacht oder steuere beeindruckende Fahrzeuge an Land, zu Wasser und in der Luft - von Panzern über Doppeldecker bis hin zu den riesigen Behemoths, den größten Fahrzeugen in der Geschichte von Battlefield.

Mit der neuen und innovativen Zerstörung ähnelt keine Schlacht der anderen. Alles kann in Schutt und Asche zerlegt werden - Fahrzeuge, ganze Gebäude, mächtige Festungen oder der Boden, auf dem Sie stehen. Kriege können von den Alpen bis zu den Wüsten Arabiens geführt werden. Erleben Sie die Vielschichtigkeit eines weltweiten Konfliktes durch die Augen verschiedener Personen und schreiben Sie Kriegsgeschichte.

Vorbesteller erhalten im Hellfighter-Pack einmalige Waffen sowie eine exklusive Karte. Mit dem Hellfighter-Abzeichen zeigen Sie der Welt, dass Sie ein echter Hellfighter sind und sorgen auf dem Schlachtfeld für Angst und Schrecken. Alle Objekte sind vom heldenhaften Harlem Hellfighter-Infanterieregiment inspiriert und sind ausschließlich für Vorbesteller reserviert.

Mafia 3 (PC, Playstation 4, Xbox One)

Es ist das Jahr 1968 und die Regeln haben sich geändert. Nach Jahren des Kampfes in Vietnam weiß Lincoln Clay: Familie ist nicht das, wo man hineingeboren wird, sondern das, wofür man stirbt. Wieder zu Hause in einem nachempfundenen New Orleans will Lincoln seiner kriminellen Vergangenheit entfliehen. Aber als seine Ersatzfamilie, die schwarzen Gangster, von der italienischen Mafia verraten und ausgelöscht wird, schlägt Lincoln eine Schneise der Rache und Vergeltung durch die Reihen der verantwortlichen Mafiosi. Es wird mehr nötig sein als ein paar Freunde, um in dieser neuen Welt zu überleben: heftige Feuergefechte, Instinkt in Nahkämpfen, packende Fahr-Action und Cleverness. Aber mit der richtigen Crew, knallharten Entscheidungen und schmutzigen Händen kann man es in dieser Stadt an die Spitze der Unterwelt schaffen. Es ist an der Zeit, eine neue Familie zu gründen, sie aus der Asche der alten auferstehen zu lassen.

Titanfall 2 (PC, Playstation 4, Xbox One)

Pilot und Titan harmonieren besser denn je im mit Spannung erwarteten Titanfall 2 von Respawn Entertainment. Die neue Singleplayer-Kampagne zeigt das Zusammenspiel zwischen einem Menschen und einer Maschine auf völlig neue Art, und der noch umfassendere Multiplayer-Modus bietet rasante Action und neue Spielsituationen am laufenden Band. Die Fans kriegen mit neuen Titans, erweiterten Pilotenfähigkeiten und einem umfassenden Individualisierungs- und Fortschrittssystem genau das, was sie sich gewünscht haben - Titanfall 2 startet wieder eine neue Ära im Multiplayer-Genre.

Landwirtschafts-Simulator 17 (PC, Playstation 4)

Der von GIANTS Software entwickelte Landwirtschafts-Simulator 17 lädt Sie in die spannende Welt eines modernen Landwirts ein. Stellen Sie sich den Herausforderungen des Landlebens inklusive Viehwirtschaft, Feldarbeit, Holzwirtschaft und natürlich dem Verkauf Ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Sie allein entscheiden, wie Sie Ihren landwirtschaftlichen Betrieb optimal verwalten und in einer riesigen, frei begehbaren Welt zum Erfolg führen.

Im Laufe Ihrer Karriere können Sie das Steuer von über 200 originalgetreuen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und entsprechendem Zubehör übernehmen. Eine riesige Flotte an Fahrzeugen international namhafter Hersteller wie z.B. die beliebten Marken der AGCO Gruppe: Massey Ferguson, Fendt, Valtra und Challenger wurden für den Landwirtschafts-Simulator 17 genauso lizensiert wie bereits im Vorgänger enthaltene Marken wie New Holland, Case IH, Trelleborg, etc. Mit dieser Maschinenvielfalt, seinem mitreißenden Gameplay und einer großen offenen Welt lädt Sie der Landwirtschafts-Simulator 17 zum größten Landwirtschafts-Simulationsabenteuer aller Zeiten ein.

WRC 6 (PC, Playstation 4, Xbox One)

Mit der durch WRC 5 gewonnenen Erfahrung begann das französische Studio Kylotonn Racing Games die Entwicklung von WRC 6. Dieser neue Titel der WRC-Reihe wird mit technischen Verbesserungen und neuen Tools den Spielern eine noch spannendere Rennerfahrung bieten. WRC 6 bietet alle offiziellen Wagen und Fahrer der WRC-Saison 2016 (über 50 Teams). Zudem beinhaltet das Spiel zum ersten Mal die Rally China als zusätzliche Etappe. Mit 14 offiziellen Rallyes und einzigartigen Strecken wartet eine völlig neue Herausforderung auf die Spieler. Darüber hinaus wurde die realistische Darstellung der Strecken soweit optimiert, dass die Super Special Stages in einem Größenverhältnis von 1:1 vorliegen. Teilweise extrem enge Straßen in Ortschaften stellen höchste Ansprüche an die Beherrschung der Fahrkünste. In Sachen Grafik kann WRC 6 kann mit reichhaltiger Vegetation, mehr Variation bei den Straßenoberflächen und bis zu 60-mal mehr Zuschauern am Straßenrand aufwarten. Die Wettereffekte wurden ebenfalls deutlich verbessert, um ein noch tieferes Eintauchen in die Welt des Rallye-Sports zu ermöglichen.