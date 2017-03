Samsung Galaxy S8: Gerüchte über höheren Einführungspreis

Samsung wird bald die neue Generation 8 der Galaxy-Smartphones auf den Markt bringen. Was inzwischen schon klar zu sein scheint: die Modelle S8 und S8 Plus werden größer als die Vorgänger, denn schon das Standardmodell Galaxy S8 bietet die Displaygröße von 5,8 Zoll, die zuvor noch nicht einmal das größte Modell Galaxy Note 7 erreichte (5,7 Zoll). Der vor allem für seine Leaks bekannte Reporter Evan Blass will nun laut seinem Tweet auch die Preise für Samsung neuen Smartphones Galaxy S8 und S8 Plus herausgefunden haben, ebenso die Preise für neues Zubehör. Das Standardmodell Samsung Galaxy S8 soll demnach für eine Preisempfehlung von 799 Euro in den Handel kommen - das wären 100 Euro mehr als beim Vorgänger Samsung Galaxy S7. Für das Samsung Galaxy S8 Plus mit seinem 6,2 großen Display werden laut Evan Blass 899 Euro fällig.

Verkaufszahlen der letzten Samsung Galaxy-Modelle Quelle: theinvestor.co.kr Für die beiden neuen Galaxy-Smartphones wird es zudem die Option geben, sie über eine Dockingstation mit einem Monitor und einer Tastatur zu verwenden. Die Smartphones werden also zum Mini-Computer. Die Dockingstation mit dem Namen DeX wird laut dem Leak etwa 150 Euro kosten. Auch ein neues Virtual-Reality-Headset wird es geben: das neue Gear-VR soll für 130 Euro zu haben sein. Die Kamera Gear VR 360, mit der die komplette Umgebung aufgenommen werden kann, um ein 360-Grad-Panoramabild zu erstellen, wird wiederum offenbar im Preis gesenkt: die Preisempfehlung fällt demnach auf 229 Euro. Vor einem Jahr waren bei Einführung noch über 350 Euro fällig geworden. Die offizielle Vorstellung der neuen Samsung Galaxy-Modelle S8 und S8 Plus wird übrigens am 29.März stattfinden, mit einem Verkaufsstart rechnet man für den 21. April.