Galaxy S8: Samsung muss Release offenbar verschieben

Der Release des Samsung Galaxy S8 verschiebt sich offenbar. Wie die Webseite Venturebeat.com berichtet, erscheint das neue Smartphone nicht wie ursprünglich angenommen am 21. April. Auf eine lange Verzögerung müssen sich potenzielle Käufer aber wohl nicht einstellen. Die Veröffentlichung des Galaxy S8 soll nun für den 28. April angepeilt werden. Gründe für die Verschiebung liegen Venturebeat nicht vor. Der in der Regel gut informierte Blogger Evan Blass twitterte kurze Zeit später, dass womöglich eine geringe Ausbeute bei der Produktion der 10nm SoCs (Snapdragon 835/Exynos 8895) Schuld an der Release-Verschiebung haben könnte.

Bestätigt sind die Gerüchte allerdings nicht. Das dürfte bis zur Ankündigung des Samsung Galaxy S8 auch so bleiben. In der Regel lässt Samsung derartige Spekulationen unkommentiert. Ob sich die Gerüchte um den neuen Galaxy S8 Release bewahrheiten, wird sich zeigen müssen. Am 29. März erfahren wir vermutlich mehr, wenn Samsung sein neues Smartphone der Öffentlichkeit präsentiert. Für diesen Tag setzte das südkoreanische Unternehmen einen Unpacked-Event in New York an.

Wenige Wochen vor der Ankündigung kursieren viele Detail-Häppchen zum Galaxy S8 bereits durch das Internet. Nach zahlreichen Info-Leaks und Fotos wurde am vergangenen Wochenende ein Video ins Netz geleakt, das neben der Vorderseite auch die Rückseite des vermeintlichen Geräts präsentiert. Das Mini-Video zeigt, was in den vergangenen Wochen bereits häufiger vermutet wurde: Samsung verzichtet beim Galaxy S8 auf einen physischen Home-Button. Bewahrheiten sich die Angaben aus den jüngsten Leaks, dann stattet Samsung das neue Smartphone mit einem 5,7 oder 5,8 Zoll großen Display aus. Vorbestellungen für das Smartphone nimmt das Unternehmen angeblich ab dem 10. April entgegen.

Quellen: Venturebeat, Twitter