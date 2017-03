Samsung Galaxy S8: Mini-Video zeigt Smartphone schon vor Release

Das Samsung Galaxy S8 steht in den Startlöchern. Wenige Wochen vor der Ankündigung scheinen die meisten Details zum neuen Top-Smartphone von Samsung bereits bekannt zu sein. Nach zahlreichen Info-Leaks und Fotos kursiert seit dem Wochenende ein kurzes Video durch die Weiten des Internets, das neben der Vorderseite auch die Rückseite des vermeintlichen Galaxy S8 präsentiert. Das Mini-Video zeigt, was in den vergangenen Wochen bereits häufiger vermutet wurde: Samsung verzichtet beim Galaxy S8 auf einen physischen Home-Button.

Der bislang an der Unterseite der Geräte angebrachte Knopf verschwindet und weicht offenbar einer Software-Lösung für den Home-Button. Auf der Rückseite des Smartphones scheint sich im Vergleich zum Vorgängermodell wenig geändert zu haben. Ob sich in der Abdeckung allerdings ein Fingerabdrucksensor befindet, wie zuletzt vermutet wurde, bleibt noch abzuwarten. Den kurzen Video-Clip haben wir nachfolgend eingebunden.

Bewahrheiten sich die Daten aus den jüngsten Leaks, dann spendiert Samsung dem Galaxy S8 ein Display mit einer Diagonale von 5,7 oder 5,8 Zoll - das aktuelle Samsung Galaxy S7 bietet 5,1 Zoll. Sobald uns weitere Informationen zum Galaxy S8 erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf der verlinkten Themenseite. Finale Details zum neuen Smartphone dürften am 29. März folgen. Für diesen Tag plant Samsung einen Event in New York, auf dem das Galaxy S8 vorgestellt werden soll. Der Release soll aktuellen Gerüchten zufolge am 21. April erfolgen. Vorbestellungen nimmt Samsung angeblich ab dem 10. April entgegen.