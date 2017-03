Galaxy S8 auf Pressebild: Samsung streicht den Homebutton

Vier Wochen vor der Ankündigung von Samsungs Galaxy S8 scheinen die meisten Details zum neuen Smartphone bereits bekannt zu sein. Inzwischen machen sogar die ersten Fotos die Runde durch das Internet. Der für seine Enthüllungen bekannte Blogger Evan Blass zeigt auf Twitter ein Bild des Galaxy S8, bei dem es sich offenbar um eine gerenderte Grafik des Herstellers zeigt. "Ich denke, das ist es, worauf ihr gewartet hat", schreibt Blass auf Twitter.

Das Pressebild bestätigt, was im Internet bereits seit Wochen als Gerücht gehandelt wird: Samsung verzichtet bei seinem neuen Smartphone auf einen physischen Homebutton. Der bislang an der Unterseite der Geräte angebrachte Knopf verschwindet demnach - und weicht offenbar virtuellen Tasten. Noch unklar bleibt, ob Samsung an der Rückseite des Galaxy S8 tatsächlich einen Fingerabdrucksensor anbringt, mit dem der Anwender das Gerät beispielsweise entsperren kann.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) March 1, 2017

Ankündigung am 29. März

Die finalen Details dürften wir am 29. März 2017 erfahren. Denn für diesen Tag kündigte Samsung einen Unpacked-Event in New York an, auf dem das Unternehmen sein neues Top-Smartphone vorstellen will. Das Datum lässt sich auch dem jüngst veröffentlichten Pressebild entnehmen. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Samsung im Auge.

Galaxy S8 mit großem Display

Auf die Größe der neuen Geräte weist ein geleaktes Bild hin, das vor wenigen Tagen über die in der Regel gut informierte Webseite sammobile.com veröffentlicht wurde. Bewahrheiten sich die Daten aus den Leaks, dann spendiert Samsung dem Galaxy S8 ein Display mit einer Diagonale von 5,7 oder 5,8 Zoll - das aktuelle Samsung Galaxy S7 bietet 5,1 Zoll. Durch die Größe der neuen Galaxy S8-Modelle wird auch erwartet, dass ein Akku mit einer höheren Kapazität zum Einsatz kommt.