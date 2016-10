Galaxy Note 7: Samsung stellt Produktion ein - Provider stoppen Verkauf

Samsung stoppt vorübergehend die Produktion des Galaxy Note 7. Das Smartphone geriet in den vergangenen Wochen vor allem wegen in Brand geratener Akkus in die Schlagzeilen. Zuletzt kamen Berichte auf, wonach sich auch die Akkus der von Samsung angebotenen Austauschgeräte entzündeten. Mit dem Produktionsstopp reagiert das Unternehmen auf die Probleme. Die Berichte kommen vom australischen Mobilfunkprovider Telstra, der nach Angaben von The Verge in einer internen Memo darauf hingewiesen habe. Die koreanische Nachrichtenagentur Yonhap bestätigt die Meldung. Ob Samsung die Produktion zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnimmt, bleibt abzuwarten. Beide Berichte sprechen von vorübergehenden Produktionsstopps.

Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Brände bei Austauschgeräten des Samsung Galaxy Note 7 gemeldet. Daraufhin sollen erste Netzbetreiber das Smartphone samt Austauschgeräten aus ihren Programmen genommen haben. Nach Angaben von The Verge werden auch keine Austauschgeräte mehr angeboten. Die Provider sollen betroffenen Kunden mitteilen, sich für ein anderes Modell eines beliebigen Herstellers zu entscheiden. Den Berichten zufolge haben die US-Provider Verizon, T-Mobile und AT&T den Verkauf des Samsung Galaxy Note 7 gestoppt. Dass künftig weitere Netzbetreiber nachziehen, ist nicht auszuschließen. Weitere Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Samsung. Aufgrund der sich selbst entzündeten Smartphones hatte Samsung Anfang September eine weltweite Rückrufaktion für das Samsung Galaxy Note 7 gestartet.

Quelle: Golem / The Verge