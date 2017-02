Sacred Fire: Taktisches RPG auf Steam Greenlight

Das Römische Reich will Kaledonien erobern. Doch ihr gehört zu einer Handvoll Widerstandskämpfern, welche alles tun, um dies zu verhindern. Im Rollenspiel Sacred Fire steht aber nicht nur der Kampf ums Überleben an, ihr müsst versuchen, für euer Volk politischen Einfluss zu gewinnen und das Volk einen. Denn nur so könnt ihr die Römer zurück drängen.

In Sacred Fire stehen daher nicht nur taktische Rundenkämpfe auf der Tagesordnung, sondern überdies viele schwere Entscheidungen. Ihr müsst versuchen, Konflikte nicht nur über Kampf, sondern auch auf psychologischer und politischer Ebene für euch zu entscheiden. Daher spielen Skills wie Empathie, Aussehen und Intelligenz eine große Rolle. Daneben gehört es zu euren Aufgaben, zu verhindern, dass das Reich an der Angst und der Wut der Bevölkerung zerbricht. Nur, wenn ihr selbst eine stabile Persönlichkeit werdet, dann könnt ihr eurem Volk den inneren Frieden bringen, der es eint und dann in den Kampf gegen die Römer ziehen lässt.

Aktuell befindet sich das Rollenspiel auf Steam Greenlight und wartet dort auf genügend Stimmen für eine Freigabe auf der Plattform. Später im Jahr soll eine Kickstarter-Kampagne beginnen.