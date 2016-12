Postal: Quellcode des Skandal-Shooters jetzt frei verfügbar

Der amerikanische Entwickler Running With Scissors (RWS) hat den gesamten desellcode seines Skandal-Shooters Postal für die Öffentlichkeit freigegeben. Das Datenpaket steht ab sofort bei Bitpucket zum Download für jedermann bereit. Postal ist nun Open-Source-Software unter der sogenannten GPL2-Lizenz (GNU General Public License). Diese erlaubt nicht nur die Lektüre der Codezeilen, sondern auch beliebige Veränderungen daran. Lediglich die kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt. Für Details sei euch der entsprechende Wikipedia-Artikel ans Herz gelegt.

Postal ist erstmals 1997 erschienen, also vor inzwischen knapp 20 Jahren. Die Bezeichnung als "Skandal-Shooter" hat sich das Debütwerk von RWS redlich verdient. Der Spieler verkörpert einen Amokläufer ("to go postal" bedeutet nichts anderes als Amok laufen im Englischen). Das "Gameplay" bestand fast ausschließlich darin, aus der Top-Down-Perspektive "unschuldige" Pixel-NPCs über den Haufen zu schießen. Wenig überraschend landete Postal in Deutschland umgehend auf dem Index, woran sich bis heute nichts geändert hat. Dasselbe Schicksal erfuhren Remaster, Remake und die beiden Nachfolger.

Quelle: RWS