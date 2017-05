Dieser Freizeitpark ist der absolute Wahnsinn! Der in einer Open-Source-Version des beliebten Klassikers Rollercoaster Tycoon 2 erstellte Park namens "Just a Walk in the Park" enthält nur eine Attraktion: ein Labyrinth. Das ist allerdings so riesig, dass es sich über die gesamte Karte erstreckt - und NPC-Besucher geradezu wahnsinnig macht. Denn: Sie finden einfach den Ausgang nicht, müssen dringend auf die Toilette, sind durstig, völlig verwirrt. Das von Spieler RogueLeader23 erstellte Projekt läuft bereits seit Februar. Auf Imgur hält er die Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. In einem jüngsten Update vermeldete er: Einem NPC ist es tatsächlich gelungen, den Ausgang des Irrgartens zu erreichen - in sage und schreibe 263 Ingame-Jahren.

Zu den ersten Parkbesuchern gehörte Beverly P., die allein fünf Ingame-Monate benötigte, um den versteckten Eingang der höllischen Attraktion zu finden. Weil Rollercoaster Tycoon 2 beziehungsweise die Open-Source-Version nur einen achtmonatigen Kalender verwendet, suchte Beverly also mehr als ein halbes Ingame-Jahr nach dem Startpunkt. Offenbar wusste sie nicht, worauf sie sich da einlässt. Denn das Gesuche dauerte ihr deutlich zu lange. Sie entschied sich dazu, den Park wieder zu verlassen - und die Heimreise anzutreten. Leichter gedacht als getan: Sobald man den Park betritt, kommt man nicht wieder heraus. Das bekam auch Berverly gnadenlos zu spüren. Sie hat den Eingang schließlich doch noch gefunden.

Ein Monster von einem Labyrinth: Ein Parkbesucher benötigte 263 Ingame-Jahre, um den Ausgang zu finden. Quelle: imgur.com

Damit die NPC-Besucher wenigstens ein paar Anhaltspunkte erhalten, platzierte RogueLeader23 fünf Checkpoints im gesamten Labyrinth. Das Problem: Die Checkpoints gaukeln den Parkbesuchern gleich mehrere Wege vor, wie sie den Ausgang erreichen könnten. Glücklicherweise kippte RogueLeader23 die Idee wieder, jeden der fünf Anhaltspunkte als "Checkpoint 1" zu bezeichnen. Dann wäre die Verwirrung unter den nichtsahnenden Parkbesuchern wohl grenzenlos gewesen. Immerhin benötigte ein NPC schon 53-Ingame-Jahre, um den ersten Checkpoint zu erreichen.

Doch einfacher scheint das Unterfangen mit den Checkpoints nicht zu werden. "Manche NPCs sind so verwirrt, dass sie sich 15 Ingame-Jahre im gleichen Gebiet befinden", schreibt RogueLeader23 auf Imgur. In einem späteren Update teilte der Parkersteller mit, dass es nach 100 Ingame-Jahren keinem gelungen sei, den dritten Checkpoint zu erreichen. Was für eine Qual! "Regina F. befindet sich wohl kurz vor dem dritten Checkpoint. Davor muss sie allerdings noch zwei kleinere, herausfordernde Labyrinthe meistern", ergänzt RogueLeader23. Das hat sie tatsächlich geschafft.





Denn in einem am 11. Mai veröffentlichten Imgur-Beitrag konnte der Spieler verkünden: Einer der ersten 16 Parkbesucher hat nach 263 Ingame-Jahren den Ausgang aus dem Irrgarten gefunden - es ist Regina F.! "Sie steht jetzt am Ausgang, wird von der Presse interviewed und von einem Ärzteteam betreut", schreibt RogueLeader23. Bei ihrem Empfang soll sie immer wieder die Worte "Ich kann den Ausgang des Parks nicht finden" vor sich hingesagt haben.

Doch damit endet das seit Februar laufende Projekt des Spielers noch nicht. Ein Update will RogueLeader23 noch posten: Wenn Beverly P. den Ausgang erreicht. Ihr dürfte der Wahnsinn inzwischen ins Gesicht geschrieben sein. Der Erfolg von Regina F. sollte ihr allerdings Mut machen.

Die vollständige Karte des Labyrinths: Unten links befinden sich sowohl der Ein- als auch der Ausgang. Quelle: imgur.com

Quelle: Imgur