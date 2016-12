Rogue One: A Star Wars Story: Neuer internationaler Trailer kurz vor Filmstart

07.12.2016 um 15:15 Uhr Rogue One: A Star Wars Story startet bald in den deutschen Kinos. Ein vierter internationaler Trailer mit einigen neuen Szenen heizt die Vorfreude nochmal an. Der knapp über zwei Minuten lange Clip zeigt zwar größtenteils bekannte Trailer-Szenen in neuer Anordnung, bietet aber auch einige bisher ungesehene Einblicke in den ersten Spinoff-Streifen zum Star Wars-Universum. Hierzulande läuft Rogue One: A Star Wars Story am 15. Dezember an.

Mehr zu Rogue One: A Star Wars Story findet ihr auf unserer Themenseite.