Star Wars Rogue One: ​Alle Trailer und Featurettes im Video - 16 Minuten Vorfreude!

11.12.2016 um 17:15 Uhr Es dauert nicht mehr lange und Star Wars: Rogue One erscheint endlich im Kino: Am 15. Dezember 2016 wissen wir endlich, wie gut der erste Spin-Off-Film im Star-Wars-Universum wirklich ist. Wer sich die Wartezeit vertreiben möchte, findet in diesem Video nochmal alle Teaser, Trailer und Featurettes hintereinander weg - 16 Minuten Vorfreude auf den neuen Star-Wars-Film!

Mehr zu Rogue One: A Star Wars Story findet ihr auf unserer Themenseite.