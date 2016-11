Rogue One: A Star Wars Story - Neuer TV-Spot mit Jyn und Cassian

21.11.2016 um 18:15 Uhr Ein neuer TV-Spot zum kommenden Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story stellt die beiden Hauptfiguren Jyn Erso und Cassian Andor in den Mittelpunkt. Die ehemalige Kriminelle und der Geheimdienst-Offizier werden im Film mit der schwierigen Aufgabe betraut die Pläne für den Todesstern zu beschaffen. "Die Hoffnung beginnt mit ihnen", heißt es entsprechend in diesem neuen Clip. Die selbstmörderische Mission der Rebellen beginnt in deutschen Kinos am 15. Dezember 2016.

Mehr zu Rogue One: A Star Wars Story findet ihr auf unserer Themenseite.