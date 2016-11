Rogue One: A Star Wars Story: TV-Spot mit Todesstern und TIE-Armada

15.11.2016 um 10:15 Uhr Der Kinostart von Rogue One: A Star Wars Story nähert sich - der offizielle TV-Spot stimmt noch einmal kurz und knapp auf den ersten Spin-Off-Film ein. Zu sehen sind unter anderem eine große TIE-Fighter-Flotte, der Todesstern und Darth Vader. Hierzulande kommt Rogue One am 15. Dezember in die Kinos.

Mehr zu Rogue One: A Star Wars Story findet ihr auf unserer Themenseite.