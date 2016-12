Rogue One - A Star Wars Story: Sets & tolle Schauplätze - Video mit Blick hinter die Kulissen

26.12.2016 um 17:15 Uhr Rogue One: A Star Wars Story läuft seit dem 15. Dezember im Kino - dieses Video gibt einen kleinen Einblick in die Dreharbeiten und die tollen Schauplätze. Wie schon die Crew hinter Episode 7 versuchten auch Regisseur Gareth Edwards und sein Team, auf so viele reale Schauplätze und gebaute Kulissen zu setzen wie möglich.

