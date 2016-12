Star Wars Rogue One: Spoilerfreie Review - so gut ist der neue Star-Wars-Film

18.12.2016 um 10:15 Uhr Rogue One: A Star Wars Story kommt am 15. Dezember ins Kino! Unser Redakteur und Star-Wars-Fanatiker Matthias Dammes hat den Film bereits gesehen und verrät im Video-Interview, wie gut ihm das Spinoff gefallen hat, wie die Stimmung des Films ist, die Charaktere und ob Star-Wars-Fans zufrieden sein können. Die Review enthält keine Spoiler, die nicht vorher schon in den Trailern zu sehen waren (etwa der Auftritt von Darth Vader).

Mehr zu Rogue One: A Star Wars Story findet ihr auf unserer Themenseite.