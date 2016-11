Rogue One: Star-Wars-Spin-Off mit starken Ticketvorverkäufen 

Seit Montag dieser Woche hat der offizielle Ticketvorverkauf für Rogue One: A Star Wars Story begonnen - und der Rubel rollt offenbar: Wie Variety berichtet, hat der Spin-Off-Film bereits die zweithöchsten Verkaufszahlen am ersten Vorverkaufstag erreicht. Wie viele Tickets genau an den Mann gebracht werden konnten, ist bislang unklar. Geschlagen wurde der Film jedoch offenbar nur von Star Wars: Episode 7 - Das Erwachen der Macht, der im letzten Jahr für Rekorde gesorgt und mit fast 248 Millionen US-Dollar eröffnet war. Laut Imax Entertainment CEO Greg Foster wird von Rogue One aktuell ein Startwochenende jenseits der 130 Millionen US-Dollar erwartet. Die Seiten Fandango und MovieTickets.com berichten derweil, dass Rogue One den stärksten ersten Vorverkaufstag des Jahres hingelegt hat.

Verwundern dürfte der schon jetzt enorme Erfolg von Rogue One: A Star Wars Story niemanden. Lockte Das Erwachen der Macht im vergangenen Jahr durch die heiß ersehnte Fortführung der klassischen Star-Wars-Geschichte, und spielte bei einem Produktionsbudget von 245 Millionen US-Dollar über 2 Milliarden Dollar weltweit ein, möchte Lucasfilm mit Rogue One die Vorgeschichte zum ersten Star-Wars-Film überhaupt erzählen. Gemeinsam mit einer Rebellentruppe begibt sich die von Felicity Jones verkörperte Einzelkämpferin Jyn Erso nämlich auf die Mission, die Pläne des gefürchteten imperialen Todessterns zu stehlen. Einen neuen Trailer und frische IMAX-Poster zum Film wurden ebenfalls in dieser Woche veröffentlicht. Für mehr zum Thema Rogue One: A Star Wars Story haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick. Hierzulande startet der Film am 15. Dezember 2016.

Quelle: Variety via Gamespot