Nur noch knapp einen Monat ist es jetzt hin, bis ein neuer Star Wars in die Kinos kommt. Rogue One: A Star Wars Story wird jedoch erstmals keine Hauptepisode der Sternensage darstellen, sondern sich als erster von mehreren angekündigten Spin-Off-Filmen der weiteren Unterfütterung der Hintergrundgeschichte und damit dem Ausbau des riesigen Star-Wars-Universums dienen. Obwohl wir erst vor kurzem den "finalen" Trailer zum Film von Regisseur Gareth Edwards bekamen, ist nun ein neuer, sogenannter internationaler Trailer aufgetaucht, der uns mit frischen Szenen weitere Einblicke verschafft. Neben einem neuen Blick auf den ikonischen Bösewicht Darth Vader erhaschen wir etwa offenbar zusätzliche Szenen aus der Kindheit von Protagonistin Jyn Erso, während weitere Schlachtenszenen Lust auf mehr machen.

Rogue One: A Star Wars Story wird in der Star-Wars-Chronologie zwischen den Episoden 3 und 4 spielen und sich um die von Felicity Jones verkörperte Einzelkämpferin Jyn Erso drehen, die sich zusammen mit einem Rebellenteam aufmacht, die geheimen Pläne des Todessterns zu stehlen - der bedrohlichen Superwaffe des galaktischen Imperiums. Wer weitere Einblicke in den Spin-Off-Film erlangen möchte, kann sich auf unserer umfangreichen, unten verlinkten Themenseite umsehen: Dort gibt es unter anderem Fotos von den Dreharbeiten sowie Informationen zum berühmten "Opening Crawl" und zur Lauflänge des Films. Gareth Edwards' Rogue One: A Star Wars Story soll am 15. Dezember 2016 in die deutschen Kinos kommen.