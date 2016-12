Mit Rogue One: A Star Wars Story erscheint in der kommenden Woche der erste große Spin-Off-Film in der Geschichte von Star Wars auf der großen Leinwand. Obwohl Star-Wars-Mastermind und -Serienschöpfer George Lucas seine Rechte an der Marke an Disney verkauft und damit offiziell keinen Einfluss mehr auf weitere Filme hat, ließ er es sich offenbar nicht nehmen, das Set von Rogue One zu besuchen, und sich den Film im Vorfeld bereits anzusehen. Und laut Regisseur Gareth Edwards gefiel ihm, was er da sah: "Ich kann jetzt glücklich sterben. Er mochte den Film sehr. Das war die wichtigste Kritik für mich", so wird der junge Filmemacher von der Webseite IMDB auf Twitter zitiert.



George Lucas saw #RogueOne two days ago. Gareth: "I can die happy now. He really liked the movie. It was the most important review to me." — IMDb (@IMDb) 4. Dezember 2016

Damit aber noch nicht genug: In einem Interview mit dem französischen Sender TMC erzählte Edwards, Lucas habe ihm am Set von Rogue One scherzhaft gefragt, warum sie nicht mehr Szenen digital am Computer entstehen lassen würden, statt auf richtige Sets zu setzen. Das Team habe jedoch so viel wie möglich mit praktischen Effekten realisiert, so der Regisseur. Sollte Lucas diese Frage ernst gemeint haben, wäre das Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker: Insbesondere nach seinen in den Augen vieler Fans wenig gelungenen Star-Wars-Episoden 1 bis 3 war der einstige Visionär scharf für den übermäßigen Einsatz liebloser CGI-Effekte kritisiert worden. Für Informationen, Bilder und Trailer zu Rogue One: A Star Wars Story besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite. Der Film kommt am 15. Dezember 2016 in die deutschen Kinos.

