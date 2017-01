Rogue One bekommt ersten Oscar: ILM wird für Technik ausgezeichnet

Eigentlich findet die Verleihung der Oscars 2017 erst Ende Februar statt. Bisher hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences noch nicht einmal die Nominierten für ihre berühmte Award-Show bekannt gegeben. Dennoch steht der erste Preisträger offenbar bereits fest. Die Visual-Effects-Schmiede von ILM, einem Tochterunternehmen von Lucasfilm, wird demnach der Technik-Oscar für ein System des "Facial Performance Capture" verliehen. Das gaben die Effekt-Magier selbst auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal bekannt. Die ausgezeichnete Technik wurde sehr erfolgreich in Rogue One: A Star Wars Story eingesetzt, um digitale Charaktere zum Leben zu erwecken.

Auch wenn der Oscar nicht direkt dem Film gilt, kann es dennoch als erster Academy Award im Rahmen eines Star-Wars-Films seit 33 Jahren gewertet werden. Immerhin ist ILM ein fester Bestandteil der Star-Wars-Macher von Lucasfilm. Für andere Projekte wie Fluch der Karibik, Forrest Gump und Jurrasic Park hatte ILM in den letzten Jahren auch Abseits von Star Wars einige Oscars abräumen können. Ob Rogue One bei der prestigeträchtigen Preisverleihung besser Abschneiden kann als seine Vorgänger, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Die Nominierten für die 89. Academy Awards sollen am 24. Januar bekannt gegeben werden.

Star Wars: Episode 7 - Das Erwachen der Macht wurde im vergangenen Jahr fünf Mal für einen der begehrten Goldjungen nominiert, ging bei der Preisverleihung allerdings leer aus. Den letzten Oscar für einen Star-Wars-Film gab es 1984 in Form eines Sonderoscars für visuelle Effekte für Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der erste Krieg der Sterne wurde 1977 noch mit ganzen sieben Awards ausgezeichnet. In welchen Kategorien seht ihr gute Chancen auf einen Oscar für Rogue One? Nutzt die Kommentarfunktion.

Congratulations to the crew on their upcoming Sci-Tech honor from @TheAcademy for the ILM Facial Performance-capture Solving System. pic.twitter.com/AdBnHlyJbQ — ILM Visual Effects (@ILMVFX) 4. Januar 2017