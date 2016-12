Rogue One: A Star Wars Story - Kritiker feiern Film nach der Premiere

Bevor Rogue One: A Star Wars Story am 15. Dezember in die Kinos kommt, feierte der Streifen an diesem Wochenende bereits seine Weltpremiere in Los Angeles. Die vor allem amerikanischen Kritiker, die dieser ersten Aufführung beiwohnen durften, loben den Film bereits in höchsten Tönen. "Rogue One hat von Anfang bis Ende gefesselt. Unglaubliche Action gemixed mit einem Script, das die Fans lieben werden. Es wird die Leute glücklich machen", schreibt zum Beispiel Steven Weintraub, Chefredakteur des Filmportals Collider, auf seinem Twitter-Kanal. Besonders der dritte Akt habe ihm besonders gefallen. Er enthalte "die beste Action eines Star Wars-Films", so Weintraub.

Der Kritiker warnt allerdings auch davor Filmreviews zu Rogue One zu lesen. Der Film enthalte diverse Twists, die aus dem vorab gezeigten Material gar nicht hervor gehen. "Mein Kinn fiel ein paar mal zu Boden". Auch die Charaktere haben es Weintraub angetan. Sie seien großartig gezeichnet und man würde sich für das Schicksal aller interessieren. In weiteren Tweets kommt er aber immer wieder auf den dritten Akt des Films zu sprechen, der wohl auch bei der After Show-Party das größte Gesprächsthema gewesen sei. Als gewaltigen Film bezeichet Eric Eisenberg, Redakteur von Cinema Blend, den Star-Wars-Spinoff.

Sein Kollege Conner Schwerdtfeger sieht in Rogue One einen Film für alle, die seinerzeit als Kinder mit Star Wars aufgewachsen sind. "Zweifellos der brutalste und düsterste Star Wars, die ihr jemals gesehen habt und das macht ihr noch besser", schreibt er auf Twitter. Schauspieler Dane Cook geht sogar noch einen Schritt weiter. "Ich habe gerade Rogue One gesehen. Ich sag es jetzt einfach ... das ist vermutlich der beste Star-Wars-Film! Ich kann es kaum erwarten ihn wieder und wieder zu sehen", schreibt Cook auf Instagram. Star-Wars-Fans müssen sich nun noch ein paar Tage gedulden. Rogue One: A Star Wars Story kommt am 15. Dezember offiziell in die Kinos.

ROGUE ONE had me from the opening to the very end. Incredible action mixed with a script fans are going to love. Going to make people happy. — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 11. Dezember 2016

The 3rd act is really amazing. Some of the best action in any Star Wars movie. Need to see it again asap. — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 11. Dezember 2016

Also do not read any reviews. So many of the twists and turns have not been revealed in marketing. My jaw hit ground a few times. — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 11. Dezember 2016

One of the best things about Rogue One are the new characters. They're so well done and expand the universe. You care about all of them. — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 11. Dezember 2016

Crazy happy to say that Rogue One is tremendous. Great mix of classic and brand new, and it's fun and thrilling throughout. Be excited! — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) 11. Dezember 2016

Hands down the most violent and gritty #StarWars you've ever seen and it's better for it. It's for kids who grew up on SW #RogueOne — Conner Schwerdtfeger (@ConnerWS) 11. Dezember 2016

I just saw Rogue One. I'm gonna say it.. this might be the BEST Star Wars movie!! I can't wait to see this again and again. #epic #farfaraway #vaderchokedme Ein von Dane Cook (@danecook) gepostetes Foto am 10. Dez 2016 um 21:29 Uhr