Disney hat soeben das offizielle Kinoposter zu Rogue One: A Star Wars Story bei Twitter veröffentlicht. Ihr findet es in der Galerie. Viel interessanter ist aber die Ankündigung des dritten und damit finalen Trailers, der ebenfalls für den heutigen Donnerstag versprochen wurde. Wann genau es so weit ist, wurde aber nicht mitgeteilt. Surft einfach regelmäßig auf unserer Webseite vorbei. Wir werden das Video bei Erscheinen unterhalb dieser Zeilen einbinden.

Rogue One: A Star Wars Story versteht sich als Spinoff zur Krieg-der-Sterne-Saga. Die Geschichte spielt zwischen Episode 3 und 4. Wir begleiten eine Gruppe von Kämpfern und Kopfgeldjägern, die sich der Baupläne des Todessterns bemächtigen wollen. Regie führt Gareth Edwards (Godzilla). In der Hauptrolle als Jyn Erso ist Felicity Jones aus Inferno zu sehen. Der deutsche Kinostart ist für den 16. Dezember geplant. Weitere Infos und News findet ihr wie immer auf unserer Themenseite zu Rogue One: A Star Wars Story.