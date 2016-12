Star Wars - Rogue One: Erfolgreichster Kinostart des Jahres in Deutschland

Am 15. Dezember 2016 ist mit Rogue One: A Star Wars Story der erste Kinofilm der Star Wars-Saga erschienen, der eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt und nicht zu den Episoden-Filmen der Reihe gehört. In Deutschland war das Interesse an Rogue One sehr groß, denn über eine Millionen Besucher am Startwochenende sowie ein bisheriger Umsatz von 11,8 Millionen Euro sorgten für den erfolgreichsten Kinostart des Jahres in Deutschland. Der Film von Regisseur Gareth Edwards wird in 762 Kinos auf mehr als 1500 Leinwänden gezeigt. In den USA konnte der Film am Startwochenende bereits über 155 Millionen US-Dollar einspielen und schaffte es damit auf den dritten Platz der erfolgreichsten Film-Starts in 2016. Weltweit konnte Rogue One bereits 290 Millionen US-Dollar am Startwochenende generieren.

Rogue One: A Star Wars Story - unter anderem mit Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen und vielen weiteren Schauspielern - ist der erste Film der neuen "A Star Wars Story"-Reihe. Nach der Veröffentlichung von Episode 8 im Jahr 2017 wird es 2018 einen Film rund um den jungen Han Solo geben, der ebenfalls eine eigene Geschichte abseits der Skywalker-Saga erzählen wird. Für 2020 plant Disney einen weiteren Film dieser Kategorie, allerdings gibt es hierzu noch keine weiteren Informationen. Möglicherweise spielt Rogue One-Protagonistin Jyn Erso (Felicity Jones) eine Rolle in diesem Film. Eine Zusatz-Klausel in ihrem Vertrag deutet darauf hin, dass die Schauspielerin in einem weiteren Kinofilm zu sehen sein wird, wie heute aus einem Bericht bekannt gegeben wurde. Weitere Meldungen und Videos zu Rogue One: A Star Wars Story findet Ihr auf unserer Themenseite.