Im vergangenen Dezember veröffentlichte Disney mit Rogue One: A Star Wars Story den ersten Anthology-Film der Star Wars-Reihe. Mit einem Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar gehörte das Sci-Fi-Spektakel zu den erfolgreichsten Filmen des letzten Jahres. In den Vereinigten Staaten wurde nun die Blu-ray und DVD zu Rogue One im Handel veröffentlicht. Passend dazu enthüllte Lucasfilm in zwei neuen Videos viele weitere Easter Eggs und Cameo-Auftritte aus dem Film, die der eine oder andere Zuschauer vielleicht übersehen hat. Die beiden Videos könnt ihr euch hier ansehen.



In Deutschland wird Rogue One: A Star Wars Story ab dem 04. Mai 2017 auf DVD und Blu-ray erhältlich sein. Zwei Wochen zuvor (21. April 2017) kann der Sci-Fi-Film bereits digital erworben werden. Auch in diesem Jahr dürfen sich Fans auf einen neuen Ableger der Disney-Reihe freuen. Am 14. Dezember 2017 startet mit "Star Wars: Die letzten Jedi" die achte Episode der Hauptgeschichte in den Kinos. Im kommenden Jahr wird sich der Han Solo-Film (offizieller Name steht noch aus) zur Anthology-Reihe hinzustoßen und eine eigene Geschichte erzählen. Weitere Meldungen und Videos zu Rogue One: A Star Wars Story findet Ihr auf unserer Themenseite.