Rocket League: 29 Millionen Spieler, kein Nachfolger in nächster Zeit

Pysonix' Vizepräsident Jeremy Dunham gab bekannt, dass bisher 10,5 Millionen Exemplare des Renn-Sportspiels Rocket League verkauft wurden und sich mehr als 29 Millionen Spieler registriert hätten. Die Diskrepanz zwischen den registrierten Spielern und den verkauften Exemplaren erklärt sich durch den Split-Screen-Modus und die kostenlose Version, welche über Playstation Plus angeboten wurde. Von den 29 Millionen Spielern sollen im vergangenen Februar rund 7 Millionen aktiv gespielt haben. Jeremy Dunham sagt auch, dass man derzeit noch immer ein Wachstum erkenne, was die Größe der Community von Rocket League angeht.

Dies ist auch einer der Gründe, aus denen das Entwicklerstudio derzeit keine Pläne für einen Nachfolger hat. Jeremy Dunham sieht keinen Grund dafür, der großen Community beibringen zu müssen, dass alles, was sie sich bisher erarbeitet hat, in einem Jahr nichts mehr wert ist, wenn ein Nachfolger erscheinen würde und die Spieler sich dann diesen kaufen müssten. Laut ihm wäre die Ära der Spielereihen, die dies so gehandhabt hätten, inzwischen vorbei. Rocket League soll lange auf dem Markt bleiben und wird daher stetig erweitert. Und die Community soll das wissen. Selbst diejenigen, die jetzt einsteigen, sollen wissen, dass Rocket League noch lange bestehen bleiben wird.

Das Entwicklerteam würde jetzt schon über Features nachdenken, die erst in etwa zwei Jahren in Rocket League eingeführt werden. Fans dürfen sich also auf eine rosige Zukunft für das Spiel freuen. Anfragen von Publishern zwecks Partnerschaften lehnt Psyonix bisher ab, da man hierfür keine Notwendigkeit sieht.

