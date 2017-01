Rocket League zählt seit seinem Release vor inzwischen 1,5 Jahren zu den beliebtesten Multiplayer-Titeln auf PC und Konsolen. Regelmäßig tummeln sich Zehntausende von Spielern auf den Onlineservern. Eine Umsetzung von Rocket League für Nintendo Switch wäre deshalb nicht nur naheliegend, sondern auch überaus wünschenswert. Die technische Machbarkeit sollte aufgrund der verwendeten Unreal Engine 4 ohnehin kaum infrage stehen. Bei Hersteller Psyonix schließt man eine Switch-Version von Rocket League zwar nicht aus, will aber vorerst noch abwarten. Ein Sprecher des Indie-Studios hat sich nun zu dem Thema geäußert.

In seinem Statement heißt es: "Wir erwarten den Launch von Nintendo Switch genauso aufgeregt wir ihr, aber wir haben Stand jetzt noch nicht genügend Informationen, ob es auch tatsächlich passieren wird". In der Zwischenzeit sollten alle, die auf eine Switch-Version von Rocket League hoffen, die Daumen drücken. Möglicherweise wartet Psyonix noch auf genaue Details zu Nintendos Onlinepolitik bei Switch. Ähnlich wie bei PS4 und Xbox One, wird es nämlich auch einen kostenpflichtigen Abo-Service geben, der für Multiplayer-Gaming sehr wahrscheinlich verpflichtend sein wird. Alle weiteren News und Infos zu Rocket League beziehungsweise Nintendo Switch findet ihr auf den entsprechenden Themenseiten.

Quelle: Psyonix via NintendoEverything