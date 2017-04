Rocket League: The Fate of the Furious-DLC angekündigt

Passend zum bald anlaufenden Kinofilm The Fate of the Furious (Fast & Furious 8), der am 14. April 2017 in deutschen Kinos startet, veröffentlicht Psyonix einen DLC für Rocket League. In Zusammenarbeit mit Universal und Dodge entwickelt, wird der The Fate of the Furious-DLC für Rocket League am 4. April zum Download bereitstehen.

Mit dem DLC könnt ihr euch hinter das Steuer von Dom Torettos Wagen, den Dodge Ice Charger, setzen. Dieser ist als Premium-Fahrzeug für 1,99 Euro erhältlich. Das The Fate of the Furious-Fahrzeug hat exklusive Räder und sechs einzigartige Decals: Clean Cut, Crazy Sandwich, Flames, Rakugaki, Rally, und CCCXL. Der neue Trailer unterhalb dieser Zeilen gibt euch erste Ausblicke auf das kommende Datenpaket, in der Bildergalerie gibt es zusätzliche Bilder zu sehen.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Rocket League findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Wie euch der The Fate of the Furious-DLC gefällt und ob ihr zugreifen werdet, dürft ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Artikels verraten!