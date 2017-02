Rocket League: Spielzeuge zum Videospiel-Hit angekündigt

Rocket League erobert neben der Videospiele- nun auch die echte Welt: Gemeinsam mit dem Spielzeug-Hersteller Zag Toys hat das Studio hinter dem Videospiele-Hit, Psyonix, angekündigt, dass man Spielzeuge rund um das Mehrspieler-Phänomen produzieren werde.

Die ersten Spielzeuge werden Rückzieh-Autos sein, die auf einer glatten Oberfläche entlangdüsen können. Für den Anfang ist geplant, zwölf aus dem Spiel bekannte Gefährte in den Handel zu bringen. Darunter finden sich unter Fans beliebte Rennschlitten wie Octane, Dominus, Masamune, Hotshot, Grog, X-Devil, Merc und Backfire.

Alle zwölf Vehikel werden ab Frühling 2017 in nordamerikanischen Läden zum Kauf bereitstehen. Cool: Die stilvolle Verpackung wird dem Design der bekannten Rocket League-Bälle nachempfunden sein. Außerdem werden einige der Spielzeuge einen Code beinhalten, mit dem ein exklusiver "Rocket Trail", sowie besondere Reifen freigeschaltet werden können. Bisher gibt es noch keine genaueren Angaben über dien Preis der Aufzieh-Rennsemmeln. Auch, ob die Rennwägen hierzulande erscheinen werden, wurde bis dato noch nicht verraten..

Einen ersten Blick auf die kleinen Rennautos wird man auf der North American International Toy Fair in New York in diesem Monat erhaschen können. Die Rückzieh-Rennwägen sind dabei nur die ersten von zahlreichen geplanten, aber noch nicht näher definierten Produkten, die aus der Partnerschaft zwischen Psyonix und Zag Toys in Zukunft noch hervorgehen sollen.