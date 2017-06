Rocket League wird mit 720p und 60 Fps auf der Switch laufen, sagt Entwickler

Diese Ankündigung schlug bei Switch-Besitzern ein wie ein Ball ins virtuelle Tor: Rocket League bekommt eine Nintendo Switch-Version! In einem Interview mit Gamespot teilte Jeremy Dunham einige Informationen über die neueste Version des Spiels. Der Vize-Präsident des Rocket League-Entwicklers Psyonix versprach stabile 60 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 720p - sowohl im Dock als auch unterwegs. Selbst bei bis zu vier Spielern, die gleichzeitig auf dem Fernseher über Splitscreen zusammen spielen, sollen 60 Fps erreicht werden.

Dafür müssten laut Dunham jedoch andere grafische Effekte in den Hintergrund treten - die solide Bildrate steht bei Rocket League also an erster Stelle. Besitzer einer Nintendo-Switch können per Cross-Platform-Play mit anderen Rocket-League-Spielern auf der Xbox One und dem PC spielen. Sony erlaubt es den eigenen Spielern hingegen nicht, sich über die PlayStation 4 mit Xbox One- oder Switch-Rennkickern zu duellieren. Rocket League soll für die Switch im Winter 2017 erscheinen.

Quelle: Gamespot