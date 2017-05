Psyonix hat das nächste Update für Rocket League angekündigt. Patch 1.34 wird ab 11. Mai für alle Versionen zum Download bereit stehen. Eingeführt wird eine neue Art von Loot-Kisten, genannt Nitro Crate. Enthalten sind neue limitierte Items (Felgen, Aufkleber etc.) und auch ein neuer Battlecar. Der Mantis entspricht, was Dinge wie Fahrverhalten und Größe der Hitbox angeht, dem Batmobile aus dem "Batman vs Superman"-DLC, ist im Gegensatz zu diesem aber vollständig individualisierbar.

Außerdem kehrt mit Rocket League - Patch 1.34 die "Neo Tokyo"-Arena in die Ranked-Playlists zurück. Das Layout wurde überarbeitet, die umstrittenen Rampen auf der linken und rechten Feldseite wurden entfernt. Die originale "Neo Toyko"-Arena wurde in "Tokyo Underpass" umbenannt, taucht aber nun lediglich noch in den No-Ranked-Playlists auf. Die kompletten Patch Notes will Psyonix zum Release bekannt gegeben. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Rocket League.

Quelle: Psyonix