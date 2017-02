Rocket League: PS4 Pro-Update erscheint am 21. Februar 2017

In Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Panic Button wird Psyonix am 21. Februar 2017 ein neues Update für Rocket League veröffentlichen, das unter anderem Unterstützung für Sonys PlayStation 4 Pro beinhalten wird. Besitzer der leistungsstarken Konsole haben damit die Möglichkeit, das Sportspiel mit einer Auflösung von 4K bei 60 Bildern pro Sekunde in allen Arenen, im Singleplayer- sowie im Splitscreen-Modus für zwei Spieler zu nutzen. In den Varianten für drei und vier Spieler an einer Konsole werden angeblich ebenfalls 60 Fps in den meisten Arenen erreicht. Besitzer einer Standard-PS4 dürfen sich auf 1080p mit stabilen 60 Bildern freuen.

Neben der PS4 Pro-Unterstützung wird das Update zudem die kürzlich angekündigten "Hot Wheels"-Fahrzeuge beinhalten. Im PlayStation Blog hat das Team von Psyonix eine erste Liste mit allen Veränderungen veröffentlicht:

Hot Wheels Premium DLC-Fahrzeuge, Twin Mill III und Bone Shaker (seperat erhältlich)

Zusätzliche kostenfreie Hot Wheels-Gegenstände nach dem Match, inklusive Toppers und Antennen

Hot Wheels-Gegenstände nach dem Match, inklusive Toppers und Antennen Eine neue von Fans gewählte "Player's Choice" Kiste, gefüllt mit einigen der beliebtesten Gegenstände der Community

PS4-spezifische technische Verbesserungen

Mehrere Leistungsoptimierungen und Bug Fixes

