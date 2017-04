Rocket League: Marke von 30 Millionen Spielern geknackt

Wie Entwickler Psyonix mitteilt, hat Rocket League inzwischen die Marke von 30 Millionen Spielern weltweit geknackt. Das entspricht einem Anstieg um weitere 5 Millionen seit Januar dieses Jahres! Etwa ein Drittel hat sich Rocket League auch tatsächlich für PC, PS4 oder Xbox One geleistet. Gerade erst vor wenigen Tagen vermeldete Psyonix nämlich das Erreichen von 10 Millionen verkauften Exemplaren seit erstmaligem Release im Juni 2015.

Rocket League wird also immer populärer. Der Sprung von 20 auf 25 Millionen Spieler hat noch beinahe doppelt so lange gedauert (August 2016 bis Januar 2017). Grund für die zunehmende Beliebtheit dürfte nicht zuletzt die stetige Veröffentlichung von kostenlosen Zusatzinhalten sein. Vor wenigen Wochen erst wurde beispielsweise der anspruchsvolle Dropshot-Modus ergänzt. Seht euch hierzu das Video unterhalb an. Viele weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Rocket League.