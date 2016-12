Rocket League: Klon Turbo League für Android und iOS angekündigt

Mit Rocket League ist dem Indie-Entwickler Psyonix einer der größten Überraschungshits der vergangenen Jahre geglückt. Mehrere Millionen verkaufte Exemplare und regelmäßig zehntausende von Spielern auf den Servern sprechen eine eindeutige Sprache. Erhältlich ist Rocket Leauge bislang aber nur für PC und Konsolen, nicht aber Mobilgeräte. Das im Emirat Dubai beheimatete Studio Zero Four Games will diese Lücke jetzt mit Turbo League für Smartphones und Tablets mit Google Android und Apple iOS schließen.

Eine Erklärung des Gameplays erübrigt sich eigentlich. Turbo Leauge bietet diesbezüglich exakt dasselbe wie das offensichtliche Vorbild. Von einem Rocket-League-Klon zu reden, wäre beinahe schon eine Untertreibung. Der kurze Trailer unterhalb dürfte das belegen. Bei den Features gibt sich Turbo League allerdings deutlich bescheidener. Online-Partien sind beispielsweise nur im Modus 3 gegen 3 möglich. Der Release soll "bald" erfolgen. Einen genauen Termin gibt es nicht. Android- und iOS-User sollen plattformübergreifend gegeneinander antreten können. Was Psyonix von Turbo League hält, ist übrigens nicht bekannt.