Rocket League: Dezember-Update bringt Support für den Steam Workshop

Rocket League bekommt im Dezember offizielle Unterstützung für den Steam Workshop spendiert. Das Erstellen von Mods wird dadurch deutlich simpler. So fällt beispielsweise das bislang nötige Manipulieren von Spieldateien weg. Auch das Teilen von Mods mit der Community gestaltet sich damit künftig einfacher. Psyonix wird ein spezielles Uploader Tool für den Steam Workshop als Teil des Dezember-Updates veröffentlichen. Beim Hochladen einer Mod müssen dort zunächst diverse Angaben gemacht und ein Teaser-Bild eingestellt werden.

Wann das Dezember-Update für Rocket Leauge inklusive Steam-Workshop-Support an den Start geht, ist bislang nicht bekannt. Psyonix will hierzu in den kommenden Wochen weitere Einzelheiten bekannt geben. Ob vielleicht auch die Konsolenfassungen von Rocket League zu einem spätere Zeitpunkt Mods unterstützen werden, was inzwischen ja bekanntlich theoretisch möglich ist, bleibt abzuwarten. Beim Thema Cross-Plattform-Gaming war Psyonix zumindest ganz vorne dabei. Weitere News und Infos gibt's wie üblich auf der Themenseite zu Rocket League.

Quelle: Steam