Rocket League: Über 10 Millionen Verkäufe, 1 Million Retail-Exemplare

Mit Rocket League ist Psyonix ein riesiger Überraschungshit gelungen. Das ist nicht unbedingt eine Neuigkeit. Schließlich tummeln sich regelmäßig bis zu 200.000 Spieler auf den Onlineservern. Wie gewaltig der Erfolg von Rocket League wirklich ist, lässt sich einem aktuellen Artikel des Branchenmagazins GameIndustry.biz entnehmen. Demnach gingen bislang etwa 10,5 Millionen Exemplare über die Ladentheken in aller Welt, davon alleine 1 Million von der lediglich für PS4 und Xbox One erhältlichen Retail-Version.

Rocket League ist im Juli 2015 zunächst nur für PC und die PS4 erschienen. Erst im Februar des Folgejahres folgte eine Umsetzung für Xbox One. Inhaber eines PSN-Plus-Abonnements durften den Mix aus Rennspiel und Fußball im Release-Monat gratis herunterladen, was mutmaßlich in nicht geringem Maße zum heutigen Erfolg beigetragen haben dürfte. Übrigens: Der Rocket-League-Vorgänger Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars war trotz beinahe identischem Gameplay ein Flop. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Rocket League.

Quelle: GameIndustry.biz