Robinson: The Journey ​- Launch-Trailer zum VR-Dinoabenteuer von Crytek

09.11.2016 um 18:15 Uhr Robinson: The Journey ist seit heute für Playstation VR zu haben. Hier ist der atmosphärische Launch-Trailer zu Cryteks Ausflug in die Zeit der Saurier. Das zumindest vorerst exklusiv für Playstation VR erhältliche Spiel versetzt euch in die Rolle des kleinen Jungen Robin, der auf einem mysteriösen Planeten strandet.

