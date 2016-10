Robinson: The Journey: Neue Infos zu den Charakteren des VR-Spiels im Entwickler-Video

29.10.2016 um 09:15 Uhr Crytek hat ein neues Entwickler-Tagebuch zum kommenden VR-Spiel Robinson: The Journey veröffentlicht. Das knapp vier Minuten lange Video fokussiert sich auf die verschiedenen Charaktere des Abenteuers. Im Speziellen geht es dabei um Protagonist Robin und seine Begleiter. Robinson: The Journey erscheint in Europa am 09. November 2016 exklusiv für Sonys Virtual-Reality-Headset PlayStation VR.

