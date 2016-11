Robinson: The Journey - Entwickler-Video: ​"Es war schwer für uns, ein Spiel ohne Waffen zu entwickeln"

06.11.2016 um 09:15 Uhr Mit Robinson: The Journey schickt Crytek ab dem 8. November Besitzer einer Playstation VR ins Dinoland. In diesem Video erzählen die Macher mehr übers Spiel. Im Fokus stehen dabei unter anderem die beiden Begleiter, die Hauptfigur Robin zur Seite stehen. In Robinson: The Journey steuert ihr diesen kleinen Jungen über einen mysteriösen Planeten - mit Dinosauriern. Das VR-Spiel von Crytek erscheint am 8. November (zumindest vorerst) exklusiv für Playstation VR.

