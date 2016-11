Robinson: The Journey im Test - Ein echtes VR-Erlebnis mit Dinos

Für Crytek gab es eine Zeit vor Far Cry. Mit dem Ego-Shooter brachte es das heute in Frankfurt ansässige Entwicklerstudio zu internationalem Ruhm und begründete seinen Ruf als Action-Spezialist. Einen Löwenteil am Erfolg hatte nicht zuletzt auch die eigen entworfene CryEngine. Deren seinerzeit verblüffende Leistung veranschaulichte Crytek schon lange bevor die Idee für Far Cry enstand mit der Tech-Demo X-Isle: Dinosaur Island. Angesiedelt in einer prähistorischen Welt, erhoben sich beim Rundflug durch dichte Wälder und weite Steppen pompöse Urzeitechsen.

Dieser Schauplatz hat die Crytek-Spitze augenscheinlich nie losgelassen und führte schlussendlich zu Robinson: The Journey, dem ersten speziell für VR konzipierten Spiel der Entwickler. Eine Fügung, die Symbolcharakter hat. Denn wie schon bei X-Isle: Dinosaur Island ist Robinson: The Journey eine Demonstration der CryEngine. Crytek geht mit dem Virtual-Reality-Abenteuer aber auch spielerisch ungewohnte Pfade. Denn anders als in Far Cry oder der Crysis-Reihe ist Robinson keine bis Ende durch choreographierte Schießbude, sondern eine emotionale Reise in einer Dinosaurierwelt aus der Perspektive eines Kindes.

Not schweißt zusammen

Durch dick und dünn: Higs und Laika begleiten uns durch das gesamte Abenteuer. Quelle: Crytek Robin heißt der Junge, der nach dem Absturz des Raumschiffs Esmeralda mit einer Rettungskapsel auf dem Planeten Tyson III notgelandet ist.Gemeinsam mit der schwebenden KI-Einheit Higs und dem putzigen Baby-T-Rex Laika sucht er auf dem mit Dinosauriern bevölkerten Stern ein neues Leben aufzubauen. Ein plötzliches Ereignis führt ihn und seine Freunde jedoch aus seinem umzäunten Zuhause hinaus in die gefährliche Welt, wo er dem Geheimnis nach der wahren Absturzursache der Esmeralda und möglichen weiteren Überlebenden auf die Spur kommt.

Screenshot-Info

Die Bilder im Artikel stammen von Crytek. Sie geben die tatsächliche Grafikqualität im Spiel (VR-Immersion ausgenommen) jedoch gut wieder.Die Geschichte wird erst durch die Dreiecks-Beziehung lebendig. Higs versprüht mit seiner überfürsorglichen, herzlichen Art viel Charisma und der unschuldig, neugierige Blick des dressierten Dinos Laika dürfte nicht nur Kinderherzen zum Schmelzen bringen. Dem Baby T-Rex wird in Robinson: The Journey eine besondere Rolle zuteil, denn wir dürfen Laika rudimentäre Befehle erteilen. Um einige Puzzles zu lösen, sind wir auf Laikas Hilfe angewiesen. Das Reptil kann für uns unerreichbare Objekte bergen oder mit lautem Gebrüll bestimmte Saurier verseuchen, damit wir gefahrlos passieren können. Leider reagiert Laika mitunter spät oder gar nicht auf Befehle, was in Frust mündet.

Ein Werkzeug für alles

Robinson: The Journey ist mit Walking-Simulatoren wie Fire Watch vergleichbar. Die meiste Zeit bewegen wir uns im gemächtlichen Tempo durch Dschungellandschaften. Waffen gibt es nicht. Robin führt im gesamten Spielverlauf lediglich ein Multi-Tool mit, das zwei Funktionen besitzt. Zum einen können wir damit Lebewesen auf dem Planeten scannen und können dann zu jeder Spezies in der Enzyklopädie Detailinformationen abrufen. Zum anderen können wir mit dem Werkzeug ähnlich wie die Gravity Gun aus Half-Life 2 entfernte Objekte greifen und wegschleudern.

Diese Funktion des Multi-Tools ist für die meisten Puzzles essentiell. Um einen Morast aus Teer zu überqueren, bauen wir uns etwa mithilfe von Trümmerteilen eine Brücke. Hin und wieder benötigen wir aber auch die Unterstützung von Higs. Dann wechselt das Spiel in eine isometrische Perspektive. Aus der Luft sehen wir dann Stromleitungen, durch die wir Elektrizität umleiten müssen. Dabei müssen wir das Spannungslimit der Stromquelle beachten und überflüssige Leitungen gegebenenfalls abschalten. Sonderlich viel Hirnschmalz erfordern die Rätsel aber nicht. Einfaches Ausprobieren führt in den meisten Fällen schnell zum Erfolg.



Kletterass und Raptoren-Bingo

Brandgefährlich: Raptoren töten uns bei Sichtkontakt, weshalb wir uns an ihnen vorbeischleichen müssen. Quelle: Crytek Ein Ersatz für Action stellen die Geschicklichkeitseinlagen in Robinson: The Journey dar. Auf seiner Reise muss Robin häufig klettern. Crytek transportiert dabei das Gefühl beim Hochkraxeln vorbildlich in die virtuelle Realität. Die Schulterntasten repräsentieren unsere Hände im Spiel. Wenn wir uns an einem anderen Stein oder einer Liane festhalten wollen, müssen wir wie in der echten Welt eine Hand erst loslassen. Dem Kletterspaß einen Abbruch macht jedoch das mitunter hakelige Tracking. Nicht selten fanden wir an einem Stein keinen Halt, obwohl in Reichweite unserer Hand. Unfreiwillige Abstürze und damit Bildschirmtode sind die Folge. Dass manche Checkpoints teils willkürlich platziert wirken, macht die Sache nicht besser. Für mehr Anspannung sorgen die wenigen Auftritte der gefrässigen Raptoren. Da wir die Echsen nicht bekämpfen können und sie uns bei Sichtkontakt töten, schleichen wir uns an ihnen vorbei. Objekte, wie Kisten, die wir mit dem Multi-Tool werfen können, lenken die Bestien kurzzeitig ab.

Exzellente Präsentation

Mit dem Multi-Tool können wir weit entfernte Objekte greifen, an uns heranziehen oder wegschleudern. Quelle: Crytek Den hohen Erwartungen an die CryEngine wird Robinson: The Journey grafisch gerecht. Kompromisse bei Bildschärfe und Texturqualität sind zwar nicht zu übersehen, doch unterm Strich zählt Robinson: The Journey aktuell zu den technisch besten VR-Titeln überhaupt! Das Mittendringefühl ist schlichtweg atemberaubend. Wenn riesige Libellen einem quasi an der Nase vorbeifliegen und beim Klettern Urzeit-Skorpione aus nächster Nähe zurückweichen, zuckt man regelrecht zusammen.

Viel Zeit und Schweiß floss offenkundig auch in die Animation der Dinosaurier. T-Rex, Raptoren und Langhälse sehen ihren ausgestorbenen Vorbildern verblüffend ähnlich und bewegen sich - soweit wir das beurteilen können - beängstigend real. Klasse auch, dass die Vegetation in die VR-Simulation eingebunden ist. Wenn wir uns durchs Geäst bewegen, gehen die Blätter zurück. Zusammen mit der Soundkulisse entsteht eine wunderbare Atmosphäre. Schade nur, dass die Odyssee durch die Saurierwelt nach drei bis vier Stunden vorüber ist und Robinson: The Journey praktisch null Wiederspielwert bietet. Immerhin ruft Crytek für die Reise den stolzen Vollpreis ab!

Robinson: The Journey erscheint am 9. November 2016 für PlayStation VR.

Fazit und Wertung

Robinson: The Journey (PS4) Spielspaß 83 %

Leserwertung:

Pro & Contra Erstklassige VR-Präsentation mit tollem Mittendringefühl Interessante Geschichte über Zusammenhalt und Freundschaft mit sympathischen Figuren Liebevoll zum Leben erweckte Dinosaurier Abwechlungsreiche Schauplätze Scan von Fauna unterhaltsam Sehr kurze Spielzeit, praktisch null Wiederspielwert Preis zu hoch gegriffen (60 Euro!) Rätsel allgemein zu leicht Kletter-Steuerung manchmal unpräzise Teils ungünstig gelegene Checkpoints

Von Max Falkenstern

Redakteur

07.11.2016 um 15:00 Uhr