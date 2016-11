Robinson: The Journey: ​VR-Spiel offenbar zu früh ausgeliefert - Erste Eindrücke von Spielern

Am 9. November erscheint das Virtual-Reality-Adventure Robinson: The Journey für Playstation VR. Doch einige Händler haben manche Versionen offenbar zu früh ausgeliefert, weswegen über Reddit manche der Käufer nun schon ihre Eindrücke vom Spiel posten.

Diese Spieler sprechen von einer Spielzeit zwischen drei und fünf Stunden. Dies wird von anderen bestätigt. Ohne durch die Welt zu rennen, konnten einige das Ende Spiels in etwa 3,5 Stunden erreichen. Doch diese Spieler geben zu, dass sie nicht jeden Winkel im Spiel durchsucht hätten. Also erscheinen drei bis fünf Stunden - je nach Spielweise - durchaus realistisch.

Was ebenfalls erwähnt wird ist, dass einige der Spieler mit Motion Sickness zu kämpfen hatten. Das Problem der Übelkeit soll vor allem dann auftreten, wenn man sich im Spiel schnell umdreht oder schießen muss. Und das kommt durchaus öfters vor, denn im Spiel befindet sich man sich mitunter auf der Flucht vor Dinosaurieren. Diese können den Spieler sogar fressen, was einige der Käufer von Robinson: The Journey als besonders spektakulär beschrieben haben.

Wie sich das Virtual-Reality-Adventure von Crytek aber wirklich spielt, könnt ihr ab dem 9. November selbst herausfinden, wenn es offiziell für Playstation VR in den Handel kommt.

Quelle: Reddit