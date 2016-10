Robinson: The Journey: ​Crytek gibt Releasetermin bekannt

Das Interesse an spannenden Virtual-Reality-Spielen ist so groß wie nie, was wohl auch daran liegt, dass am morgigen Dienstag, den 13. Oktober, Sonys Virtual-Reality-Headset Playstation VR erscheint.

Cryteks Adventure Robinson: The Journey gehört zu den Titeln, die besonders heiß erwartet werden. Nun steht auch fest, wann ihr euch auf den Überlebenstrip begeben dürft. Das Science-Fiction-Abenteuerspiel wird am 8. November in den USA und am 9. November in Europa für Playstation VR erscheinen.

Im Spiel verschlägt es euch auf den extrasolaren Planeten Tyson III. Auf diesem herrschen Dinosaurier in einer magischen Welt. Ihr seid Robin, der mit seinem Raumschiff auf dem Planeten abstürzt und auf dieser fremden Welt strandet. Ihr seid aber nicht alleine dort, denn euch zur Seite stehen der kleine Roboter HIGS und das T-Rex-Baby Laika. Mit diesen Gefährten macht ihr euch auf, die Landschaft zu erkunden, Rätsel zu lösen und Geheimnisse aufzudecken. Mit der Zeit lernt ihr, wie ihr auf Tyson III überleben könnt.

All das erlebt ihr dank der Playstation VR in einer besonders immersiven virtuellen Realität - ab dem 9. November.