Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt: Gestrandet am Nordpol

03.12.2016 um 15:15 Uhr Der Kinderfilm Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt basiert auf den bekannten Büchern von Boy Lornsen und kommt am 1. Dezember in die deutschen Kinos. Der 11-jährige Bastler Tobbi und sein Robo-Kumpel begeben sich darin in ihrem wahnwitzigen Allround-Fahrzeug, dem Fliewatüüt, auf die Suche nach Robbis Eltern. Auf der Flucht vor den Fieslingen Brad Blutbad und Sharon Schalldämpfer stranden unsere tapferen Helden unter anderem am Nordpol. In der folgenden Szene treffen sie dort auf Verstärkung!

