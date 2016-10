Rise of the Tomb Raider: ​Titel des neuen Teils aus Versehen verraten

Während einer Zugfahrt arbeitete ein Mitarbeiter von Eidos Montreal an seinem Laptop, auf welchem der Titel des nächsten Tomb-Raider-Spiels zu sehen war. Dieser lautet Shadow of the Tomb Raider und bestätigt damit einige Gerüchte über diesen Titel, die schon vor einiger Zeit im Umlauf waren.

Reddit-Nutzer Tripleh280 befand sich mit in diesem Zug und konnte dem Eidos-Mitarbeiter über die Schultern schauen und ein Foto der geöffneten Website machen. Auf dieser soll die Rede von den Grafikeffekten sein, allerdings ist auf dem Bild nichts außer dem Titel zu erkennen.

Shadow of the Tomb Raider ist offenbar der Name des neuen Lara-Croft-Spiels. Quelle: Kotaku

Kotaku konnte inzwischen auch durch einen Insider bestätigen, dass es sich dabei um den wirklichen Titel des nächsten Spiels rund um Lara Croft handelt. Wer nun glaubt, dies sei ein Fake, da Tomb Raider doch von Crystal Dynamics und nicht von Eidos Montreal entwickelt wird, der könnte daneben liegen. Denn laut Informationen, die Kotaku vorliegen wird sich Eidos Montreal um das Sequel zu Rise of the Tomb Raider kümmern.

Publisher Square Enix hat sich bisher noch nicht zu dieser Situation geäußert.

Quelle: Kotaku