Shadow of the Tomb Raider: Gerüchte um Releasetermin

Publisher Square Enix hat bisher noch nicht offiziell über eine Fortsetzung zum Actionspiel Rise of the Tomb Raider gesprochen. Gerüchten zufolge soll sich das Spiel aber schon seit einiger Zeit in Arbeit befinden und den Titel "Shadow of the Tomb Raider" tragen.

Und genau zu diesem Spiel gibt es nun wieder neue Gerüchte, die sich dieses Mal um ein mögliches Releasedatum drehen. Wie das englische Magazin OPM UK aus Insider-Quellen erfahren haben will, soll Shadow of the Tomb Raider Anfang 2018 erscheinen. Allerdings passt dies nicht mit einer anderen Meldung zusammen, derzufolge Square Enix auf der kommenden Spielemesse E3 kein neues Tomb-Raider-Spiel zeigen wird. Sollte Shadow of the Tomb Raider aber schon Anfang 2018 erscheinen, dann sollte eigentlich eine baldige Vorstellung des Spiels stattfinden.

Ob also etwas an diesen Gerüchten dran ist, kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Quelle: PSU