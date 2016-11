Rise of the Tomb Raider: PS4-Pro-Optimierungen im Video erklärt

Von Publisher Square Enix gibt's heute ein neues Video zu Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum. Chief Technology Officer Gary Snethen von Entwickler Crystal Dynamics erläutert in den knapp vier Minuten Laufzeit wie Lara Crofts aktuelles Abenteuer für die PS4 Pro optimiert wurde. Unterstützung erhielt sein Team dabei von Nixxes Software. Die Umsetzungsspezialisten zeichneten bereits für die Xbox-360- und die PC-Fassungen von Rise of the Tomb Raider verantwortlich.

Wer Rise of the Tomb Raider auf der PS4 Pro startet, wird die Wahl zwischen drei verschiedenen Grafik-Modi haben: Bei "4K Auflösung" wird das Spiel in einer höheren Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde gerendert. Sinnvoll ist das natürlich nur bei Vorhandensein eines entsprechenden TV-Gerätes. "Hohe Bildrate" beschert eine höhere Bildrate in 1080p, bei Verzicht auf einige Details. "Verbesserte Grafik" bietet bestmögliche Optik in 1080p, bei wiederum nur 30 Fps. Die PS4 Pro erscheint am 10. November. Der nötige Patch 1.04 für Rise of the Tomb Raider steht schon seit einigen Tagen zum Download bereit.