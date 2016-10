Rise of the Tomb Raider: PS4-Patch bringt Pro-Features und minimiert Input-Lag

Crystal Dynamics hat am Wochenende Patch 1.04 für die PS4-Version von Rise of the Tomb Raider bereitgestellt. Das knapp 450 Megabyte große Update macht das gelungene Action-Adventure bereits fit für die PS4 Pro. Dabei erscheint die aufgebohrte Konsolenvariante erst in etwa zwei Wochen (10. November). Rise of the Tomb Raider wird auf der PS4 Pro in drei verschiedenen Modi spielbar sein. Zur Wahl stehen 1080p-Auflösung mit gelockten 30 Fps und Ultra-Details, 1080p mit 45+ fps und niedrigeren Details sowie 4K (nicht nativ) mit 30 Fps.

Außerdem soll Patch 1.04 für Rise of the Tomb Raider den vielfach kritisierten, und offenbar nur auf der PS4 auftretenden Input-Lag minimieren. Daneben nennt das Changelog auch Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen, geht bei diesen Punkten aber nicht ins Detail. Nach dem Aufspiele des Updates klagten viele Spieler über Abstürze. Die PS4 meldete den Fehlercode "CE-34878-0". Für Abhilfe soll das simple Kappen der Internetverbindung sorgen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit der DDoS-Attacke auf das Playstation Network. Weitere News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Rise of the Tomb Raider.