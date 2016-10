Rise of the Tomb Raider: Grafikvergleich PS4 Pro vs. Standard-Konsole

Am morgigen Dienstag erscheint Lara Crofts neuestes Abenteuer Rise of the Tomb Raider endlich auch für PS4. Besitzer von Sonys Heimkonsole konnten, aufgrund eines zwischen Microsoft und Square Enix geschlossenen Exklusivdeals, bislang nur neidisch in Richtung (Windows-) PC und Xbox One schielen. Rise of the Tomb Raider wird, aufgrund der zeitlichen Nähe zum Launch der aufgebohrten Hardwarevariante (10. November 2016, Preis: 399 Euro) verständlich, auch bereits technische Optimierungen für die PS4 Pro bieten.

Der Youtuber "Cycu1" hat sich die Mühe gemacht, und einen Grafikvergleich angestellt. In seinem Video stellte er (offizielles) 4K-Gameplay von der PS4 Pro aus Rise of The Tomb Raider einigen (fast) identischen Spielszenen aus der "normalen" PS4-Version gegenüber. Was dem Clip allerdings fehlt, ist HDR. Youtube-Clips mit dem erweiterten Farbraum werden schlicht noch nicht unterstützt, was nicht zuletzt an der noch geringen Verbreitung an HDR-fähigen Wiedergabegeräten liegen dürfte. Sollte ihr ebenfalls noch über einen herkömmlichen HDTV verfügen, stehen auf der PS4 Pro zusätzliche Grafikoptionen in Rise of The Tomb Raider zur Auswahl.