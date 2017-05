Shadow of the Tomb Raider: Enthüllung noch 2017 - aber nicht auf der E3

Vom 13. bis 15. Juni 2017 findet im Los Angeles Convention Center erneut die E3 2017 statt. Im Vorfeld der Veranstaltung werden im Rahmen mehrerer Pressekonferenzen unterschiedliche Neuerscheinungen enthüllt. Tomb Raider-Protagonistin Lara Croft wird in diesem Jahr nicht auf der Messe vertreten sein. Im vergangenen November 2016 wurde der Titel "Shadow of the Tomb Raider" auf merkwürdige Weise geleakt. Ein Reddit-Nutzer entdeckte einen Mann in einer Bahn, der an seinem Laptop an einer entsprechenden Präsentation arbeitete. Das Ereignis fand in Montreal statt, dem Standort von Eidos Montreal, bei dem der nächste Ableger der Tomb Raider-Reihe entwickelt wird.

Meagan Marie, Senior Community Manager für die Marke, gab gegenüber der offiziellen Tomb Raider-Fanseite "Turning Point" bekannt, dass das neue Spiel nicht in Los Angeles zu sehen sein wird. Allerdings soll noch in diesem Jahr das neue Abenteuer von Lara Croft offiziell enthüllt werden. Genauere Details nannte die Verantwortliche dazu jedoch nicht. Zuletzt veröffentlichte Publisher Square Enix im Jahr 2016 mit "Rise of the Tomb Raider" den zweiten Ableger nach dem Reboot im Jahr 2013.

Quelle: WCCFtech