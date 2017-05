Rime: Fünf Einsteiger-Tipps zum Rätsel-Abenteuer

Das neue Puzzle-Abenteuer Rime verschlägt den Spieler auf eine einsame Insel. Der achtjährige Enu erwacht am Strand einer malerischen Inselwelt. Wir bieten euch fünf Einsteiger-Tipps zur Erkundung der Inselwelt ohne größere Spoiler zu den zahlreichen Rätseln. Um Fortschritt im Rätselspaß zu erzielen, müsst ihr zwangsläuftig jede Menge Rätsel lösen. Wir helfen euch dabei, die mysteriöse Inselwelt zu erkunden. Wer sich noch nicht zum Kauf des Rätselspiels entschieden hat, der erhält in unserem Test zu Rime sämtliche Stärken und Schwächen des Spiels im Überblick.



Rime - Fünf Einsteiger-Tipps für das Insel-Abenteuer

Mit diesen fünf Grundlagen-Tipps startet ihr gut gerüstet in die Spielwelt von Rime.

Kletterpunkte erkennen

Klettern ist ein wichtiges Element in Rime. Doch nicht überall dürft ihr Vorsprünge erklimmen! Ihr erkennt Kletterpunkte an den weißen, algenartigen Markierungen an den Rändern von Kletterkanten, Wasserfällen oder trockenem Gras. Solltet ihr im Spiel nicht weiterkommen, untersucht eure Umgebung nach Kletterpassagen. Ein andere Blick auf das Level von einer höheren Position bringt manchmal eine neue Erkenntnis.

Nutzbare Objekte identifizieren

Solltet ihr in der Spielwelt festhängen und auch Erkundungen keinen Fortschritt bringen, so versucht mit Objekten zu interagieren. Beispielsweise fungieren meeresblaue Objekte als Statuen. Diese schreit ihr einfach an, um eine Reaktion zu provozieren. In einigen Levels findet ihr auch leuchtende Bälle in Fisch-Statuen. Diese Objekte müsst ihr benutzen, um die Rätsel von Rime zu lösen. Sobald die Leuchtbälle auf dem Boden liegen und ihr sie anschreit, explodieren sie in hellem Licht. Objekte wie Schlüssel leuchten ebenfalls. Ihr erkennt diese in jedem Fall. Ein Einsammeln lohnt sich.

Die Füchsin

Nachdem ihr das erste Rätsel der Insel gelöst habt, lernt ihr die Füchsin in Rime kennen. Sie hilft euch an kniffligen Stellen. Kurios: Die Füchsin kann bellen. Hört also auf ihre Laute, falls ihr sie aus den Augen verliert.

Tauchen

Manchmal müsst ihr Tauchpassagen hinter euch bringen, um in Rime voranzuschreiten. Sobald Enus Luft knapp wird, erkennt ihr das an der Veränderung des Bildschirms. Im Wasser findet ihr röhrenartige Korallen mit großen Blasen. Schwimmt da durch, um euren Sauerstoff-Vorrat wieder aufzufüllen.

Sammelgegenstände finden

In Rime findet ihr jede Menge Collectibles. So gibt es Tierstatuen, Spielzeuge, Schlüssellöcher, Teile eines Schlafliedes und vieles mehr. Dadurch sammelt ihr PS4-Trophäen oder Achievements für Steam beziehungsweise euer Xbox Live-Gamertag.