Rigs: Mechanized Combat League - Ego-Shooter für Playstation VR im Launch-Trailer

15.10.2016 um 13:15 Uhr Das ist der offizielle Launch-Trailer zu Rigs: Mechanized Combat League aus dem Hause Guerilla Games (Killzone). In dem etwa zwei Minuten langen Clip werden die verschiedenen Features und Modi vorgestellt. Rigs ist ein Ego-Shooter, in dem der Spieler Platz in einem Mech beziehungsweise Exoskelett nimmt. Das ist in diesem Fall beinahe wörtlich zu verstehen, da Rigs das ebenfalls heute erschienene Virtual-Reality-Headset Playstation VR voraussetzt. Neben einem Singleplayer-Part wird auch ein Arena-basierter Multiplayer-Modus geboten. Rigs ist für knapp 60 Euro im Playstation Store erhältlich.

